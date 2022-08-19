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Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 19.08.2022, 19:28
Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idman ayak tenisi ve şut çalışması ile tamamlandı.

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