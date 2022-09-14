Ç. Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 6. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da Adanaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde tamamladı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve taktik çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.