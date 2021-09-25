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Buz: "Maçın hakkı bu değildi"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok gol pozisyonlarına girdiklerini belirterek, ”Üzgünüz maçın hakkı bu değildi” dedi.

Spor 25.09.2021, 18:39
Buz: "Maçın hakkı bu değildi"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok gol pozisyonlarına girdiklerini belirterek, ”Üzgünüz maçın hakkı bu değildi” dedi.

Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buz, çok önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını ve girdikleri gol pozisyonlarını değerlendirememekten yakındı.

Deplasmanda bu kadar çok girilen gol pozisyonlarının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Buz, “Atmamız gerekiyor. Oyuncularımız elimizden geleni yaptı. Böyle bir skoru hak ettiğimizi düşünmüyorum. Farklı bir galibiyet alabilirdik. Net gol pozisyonları bizdeydi, o nedenle çok üzgünüz. Futbolcularım ellerinden geleni yaptılar. Maalesef futbolda böyle şeyler zaman zaman oluyor. Deplasmanda bu kadar pozisyona girdiğiniz zaman atmanız gerekiyor. Üzgünüz maçın hakkı bu değildi” diye konuştu.

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