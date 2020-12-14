Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı şampiyonluğa koşuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı (ABBSK) 2. Lig Kadınlar Voleybol Ligi’nde karşı karşıya geldiği İmamoğlu Belediyespor’u nefes kesen mücadele sonucunda 3-2 mağlup ederek zor bir engeli geride bıraktı.

Ligde şampiyonluğu hedefleyen ABBSK Kadın Voleybol Takımı, Menderes Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği güçlü rakibini Tie-Break sonucu 3-2 mağlup etti.

TAMAMI ADANALI KIZLARDAN OLUŞAN EKİP ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYOR

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 6’ncı maçında 5. galibiyetini alarak yoluna emin adımlarla ilerliyor. Haftanın derbi müsabakasında İmamoğlu Belediyespor’u 25-16, 25-18, 18-25,11-25 ve 15-7’lik setlerle mağlup etti. Maça çok hızlı başlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ilk 2 seti rahat kazandı. Ancak maçı bırakmayan İmamoğlu Belediyespor skora denge getirdi ve maçta uzatmaya gitti. Son sette daha az hata yapıp, daha etkili oynayan ABBSK maçı kazanarak gruptaki iddiasını sürdürdü. Karşılaşma sonrasında teknik ekip ve oyuncuların sevinçleri ise muhteşemdi. Kulüp Başkanı Kadir Özdemir maç sonu yaptığı açıklamada, “Mütevazi bütçeyle Adanalı gençlerden oluşan bir kadroyla grupta oldukça iddialı bir konuma geldik. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Gençlerimizi sporla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Kadir Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, Adana’yı spor kenti yapma kararlılığının sonuçlarını önümüzdeki süreçte daha yoğun almaya başlayacaklarını söyledi.