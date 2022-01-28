Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımını covid vurdu

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımında geçen hafta 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından dün yapılan kontrol testlerinde de 5 sporcu ve teknik ekipten 1 kişide pozitif bulguya rastlandı. Test sonucu pozitif olan kişilerin Covid-19 protokolleri kapsamında gerekli izolasyon tedbirleri alınarak tedavilerine başlandı. Bu gelişme sonrasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’un AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 17. haftasında 29 Ocak 2022 Cumartesi günü (yarın) Ankara’da oynaması gereken Spor Toto karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.