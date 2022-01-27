Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulu’nda çocuklar spordan kopmuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen Kış Spor Okulu’nda çalışmalar sürüyor.

11 branşta gerçekleştirilen çalışmalarda 4-16 yaş arasındaki çocuklar basketbol, boks, cimnastik, güreş, karate, kort tenisi, masa tenisi, satranç, taekwondo, voleybol ve yüzme branşlarında hem spor yapma hem de keyifli vakit geçirme imkanı buluyor. 27 Kasım’da başlayan ve 7 dönem halinde gerçekleştirilecek Kış Spor Okulu’nda 3. dönem eğitimleri başlarken, çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin modern tesislerinde sporla buluşmanın heyecanını yaşıyor.

İlk dönemi 27 Kasım-19 Aralık 2021, ikinci dönemi 25 Aralık 2021-16 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kış Spor Okulu’nda üçüncü dönem 22 Ocak-13 Şubat 2022, dördüncü dönem 19 Şubat-13 Mart, beşinci dönem 19 Mart-10 Nisan, altıncı dönem 16 Nisan-7 Mayıs ve yedinci dönem ise 14 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu arada Kış Spor Okulu’nda cimnastik eğitimleri hafta içinde de veriliyor. 21 Aralık’ta başlayan cimnastik hafta içi çalışmaları salı ve perşembe günleri Acemler BUSKİ Spor Tesisleri’nde sabah ve akşam olmak üzere 2 grupta, 4’er haftalık 6 dönem halinde düzenleniyor. Kış Spor Okulları’nda kayıtlar, Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri, Hüdavendigâr Spor Tesisleri, Mihraplı, Kestel ve Gürsu Yüzme Havuzları’nda alınıyor.