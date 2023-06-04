Büyükmandıra 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri at yarışıyla başladı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde 98.’si düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışları ile başladı.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, bu yıl 98.’incisi düzenledikleri Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri, at yarışlarına katılımın yüksek olduğunu, yarışlara 11 atın katıldığını söyledi.

Üç ayrı kategoride yapılan yapılan at yarışları sonunda Mehmet Aktay, Bahattin Yenioğlu ve Serken Karakoç birinci oldu. Yarışta dereceye giren at sahiplerine ödülleri verildi.

Yarışlara, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.