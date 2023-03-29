Büyükler Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz Gölü’nde yapılacak

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası, 30-31 Mart tarihlerinde Köyceğiz Gölü’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu’nun düzenlediği Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası, 30-31 Mart tarihlerinde Köyceğiz Gölü’nde yapılacak. Yarışlarda sezonun büyükler kategorisi şampiyonu belli olacak. Müsabakalar D Smart 77 nolu Smartspor kanalından ve D Smart Go’dan naklen yayınlanacak. Mücadeleler saat 09.00’da başlayacak.

Köyceğiz Belediyesi destekleriyle yapılacak Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 10’dan fazla kulüp ve 150’yi aşkın sporcu, 2000 metrelik parkurda kürek çekecek. Yarışlarda Büyükler, U23 ve Master kategorilerinde Tek Çifte (1x), İki Çifte (2x), İki Tek (2-), Dört Çifte (4x), Dört Tek (4-) ve Sekiz Tek Dümencili (8+) tekne sınıflarında mücadele edilecek. Büyükler kategorisinin şampiyonu ise bu yarışlar sonunda belli olacak.

Türkiye şampiyonası yarışları boyunca depremde hayatını kaybeden kürek sporcuları ise anılmaya devam edilecek. Depremde yaşamını yitiren Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mir Berke Mutlu, Halil İbrahim Elvermez, Mehmet Kadir Özbilgin ve Alper Efe Taştaş, Türkiye Kürek Federasyonu yetkililerince tarafından ödül töreninde anılacak.