Büyükler Ferdi Halter Türkiye şampiyonası Çorum’da yapılacak

Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası 02-06 Şubat tarihleri arasında Çorum’da yapılacak.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan şampiyona için imzalar atıldı. Yaklaşık 500 sporcu Çorum’da madalya mücadelesi verecek.

Çorum Belediyesi spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın imzaladıkları protokol ile Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası’nın Tevfik Kış Spor Salonu’nda 02-06 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye U23 Serbest Güreş Şampiyonası’nın Çorum’da yapıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, şimdi de Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası’nın ilimizde gerçekleştireceğini söyledi.

Çorumlu sporseverleri 2-6 Şubat tarihleri arasında Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılacak olan Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonasına davet eden Aşgın, “Böyle önemli bir organizasyonda şehrimizi tercih ettiği için Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü’ye ve yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

Halterin önemli bir spor dalı olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Olimpik anlamda madalya aldığımız önemli spor dallarından birisi. Bütün spor dallarında olduğu gibi halter spor dalımız bundan sonra hem ilimizde hem de ülkemizde güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Biz bu anlamda federasyonumuza güveniyoruz. Bu halter sporuna gönül verenlere güveniyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, Belediyemiz ve sivil toplum örgütlerimiz el ele, gönül gönüle, sporcu ve antrenörlerle beraber yaklaşık 500 civarında sporcu beklediğimiz bu ulusal organizasyonda ev sahipliği yapacağız.” şeklinde konuştu.

Çorum Belediyesi olarak şampiyonanın sponsorluğu için protokol imzalıklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Bütün spor dallarına olduğu gibi halter sporuna da desteğimizi yapacağız. Tekrardan bu şampiyona katılacak sporcu ve antrenörlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

’Çorum’da müsabaka düzenlemekten gurur duyuyorum’

Çorum’da bu müsabakanın gerçekleşmesinde gurur duyduğunu belirten Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de, “Benim için Çorum’un ayrı bir yeri var. Halter dalında ilk defa Çorum’da yarışmalara katıldım. Federasyon Başkanı olduktan sonra da ilk müsabakayı da Çorum’da yapmak benim için çok önemliydi. Çorum Belediyemize ve başkanımızın destek ve teşvikiyle ilk defa bir başkan olarak protokole imza atıyorum. Gönlüm istiyor ki her sene Çorum’da müsabaka yapalım. Tüm Çorumluları yapacağımız Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonasına davet ediyorum.” dedi.

’Protokol İmzalandı’

Konuşmaların sonunda, Çorum Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu arasında şampiyonanın iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı ve Olimpiyat Şampiyonu Taner Sağır, Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreter Vekili Levent Parlar, Uluslararası hakem Zekeriya Lek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak katıldı.