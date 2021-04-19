banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
Navalny'nin durumu ağırlaştı! Hastaneye sevk ediliyor
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
12 Eylül komutanlarından Necdet Üruğ 100 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Şık TİP'e katıldı
Ahmet Şık TİP'e katıldı

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda üçüncü kez: "2 Altın"

Portekiz’in Lizbon kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nı 2 altın madalya ile tamamlayan Türkiye, 1997 yılında Belçika’da ve 2004 yılında da Romanya’da ikişer kez birincilik kürsüsünde yer almıştı. Ay-yıldızlılar üçüncü kez turnuvadan 2 altınla döndü.

Spor 19.04.2021, 12:32
2
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda üçüncü kez: "2 Altın"

Portekiz’in Lizbon kentinde yapılan Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nı 2 altın madalya ile tamamlayan Türkiye, 1997 yılında Belçika’da ve 2004 yılında da Romanya’da ikişer kez birincilik kürsüsünde yer almıştı. Ay-yıldızlılar üçüncü kez turnuvadan 2 altınla döndü.

Türkiye, Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nda 2 altın madalyalı başarısında ‘hat-trick’ yaptı. Son olarak Potekiz’in başkenti Lizbon’da sona eren Avrupa Şampiyonası’nda, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit’in altın madalya ile taçlandırdıkları başarıları, ülke ikinciliğini getirdi.

1997 yılında Belçika’nın Oostente kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda erkekler 66 kiloda Hüseyin Özkan ve +100 kiloda Selim Tataroğlu ile iki altın madalya elde eden Türk judosu, 2004 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te aynı başarısını tekrarladı. Erkekler 66 kiloda Bektaş Demirel ve +100 kiloda Selim Tataroğlu birincilik kürsüsünde yer alarak, Türkiye’ye 2 altın madalya kazandıran judocular olmuştu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur