Büyükçekmece Belediyesi namağlup şampiyon

Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü U16 Takımı namağlup şampiyon oldu. 2022-2023 sezonu Süper Amatör Lig 2. Grup maçlarında U16 Takımı tüm maçlarda galibiyet aldı.

Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü U16 Takımı 2022-2023 sezonu Süper Amatör Lig 2. Grup maçlarında 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Silivrispor, Kumburgaz, Gençobaspor, Beycilerspor, Büyükçekmece Mimaroba Spor, Büyükçekmece Mimarsinanspor ve Gümüşpınar’ı mağlup etti. 14. haftayı 40 puanla şampiyon olarak tamamlayan Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü U16 Takımı ve Teknik Sorumlu Ahmet Demirel şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.