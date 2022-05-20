’Büyük Anadolu Sürüşü’nde motorseverler Sinop’ta

’Büyük Anadolu Sürüşü’nde bu yıl 100’e yakın motorsever, Samsun ve Sinop’a sürdü. Sinop İskele Meydanı’na park edilen heybetli motorlar, dron ile havadan görüntülendi.

Türk Riders Chopper Kulübü üyesi 100’e yakın motorsever, 20 farklı şehirden yola çıkarak 2022 yılı Büyük Anadolu sürüşünde Samsun ve Sinop’a motorlarını sürdü. Sinop’a gelişlerinde polis eskortuyla kent merkezine giren sürücüler, heybetli motorlarını İskele Meydanı’nda kaldırıma çekerek gövde gösterisi yaptı. En düşüğü 600 CC’den başlayan ve 1870 CC’ye kadar yükselen güçlü ve heybetli motorlarıyla gelen sürücüler, verdikleri molada yöresel lezzetleri ve tarihi güzellikleri ziyaret etti.

Türk Riders Chopper Kulübü Genel Başkanı Ruhsati Tıraş, “Türk Riders’in her yıl belli zamanlarda yaptığı ‘Büyük Anadolu Sürüşü’ var, her yıl Türkiye’nin muhtelif yerlerine yapılır. Bu yıl Samsun ve Sinop’u seçtik. 20’den fazla ilden arkadaşlar geldiler, Samsun’da toplandık ve buraya sürüş yaptık. Sinop’un tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Samsun’a döneceğiz, sonra herkes kendi şehirlerine dönecekler” diye konuştu.

Samsun Türk Riders Chopper Kulübü İl Başkanı Murat Büyükbaş, “Samsun’a gelmişken Sinop yolunu ve Sinop’u da görmelerini istedik. Çünkü Sinop ta bizim güzide illerimizden bir tanesi. Özellikle Türkiye’nin en kuzey ucu burası. Sinop’u da gezmelerini, özelliklerini öğrenmelerini istedik. Arkadaşların bir kısmı hemen Sinop mantısına koşmaya başladı, bir kısmı da balık yemeye gidiyor. Ne mutlu bize, Sinop’u hiç görmeyen arkadaşlarımıza tanıttık. Burada yaklaşık 20’den fazla Türk Riders Chopper Kulüp üyesi il bulunuyor, 100’e yakın motor sever arkadaşlar buradalar. 1870 CC, 1800, 1600 CC’ler var. En ufak motor 600 CC’nin üzerindedir motorlar” dedi.

Konya Türk Riders Chopper İl Başkanı Mustafa Mutlu, “İşim gereği Türkiye’nin yüzde 80’ini gezdim, Sinop’a ilk defa geliyorum, kısmet bugüneymiş. Nokul yedik, gayet güzel. İç Anadolu’nun hamur işi burada da var, balık da severiz ama şu anda balık sezonu değilmiş. Burada olmaktan memnunum, mesela kaleyi dışarıdan sahilden gördük, kale içi dışarıdan tamamen farklı. Böyle bir yer göreceğimi tahmin etmiyordum” ifadelerini kullandı.