Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat başarısı Ordulu kadın boksörleri hırslandırdı

ORDU (AA) - Kentte, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gençlik Spor Kulübüne bağlı büyükler, gençler ve üst minikler kategorilerinde yarışan boksörler, yumruklarını olimpiyat hayaliyle sallıyor.

Busenaz Sürmeneli'nin Tokyo öncesi Ordu'da son antrenmanını yaptığı salonda çalışmalarını yürüten boksörler, hedeflerini en yüksekte tutuyor.

Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Sudiye Göl, AA muhabirine, boks sporunu seçtiği için çok mutlu olduğunu belirterek, çok kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi.

En son yapılan Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlarda 48 kiloda üçüncü olduğunu anımsatan Göl, bu sporda hayalleri ve hedefleri olan bir sporcu olduğunu aktardı.

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyattaki başarısını gördükten sonra boksta daha da hırslandıklarını dile getiren Göl, "Busenaz Sürmeneli'nin başarısı bizlere de gurur verdi. Bende onu örnek alarak ilk olarak Türkiye Şampiyonu olmak, ardından uluslararası organizasyonlarda madalyaya ulaşmak istiyorum. En büyük hedefim ise her sporcu gibi olimpiyatlarda bulunmak." dedi.

Genç kadınlarda mücadele veren İlayda Sıla Yurttutan ise 70 kiloda Türkiye şampiyonluğu derecesi bulunduğunu belirterek, ailesinin desteği ile boksa başladığını anlattı.

Özellikle Busenaz Sürmeneli'nin başarısının bu spora olan bakışını bir anda değiştirdiğine işaret eden Yurttutan, "Kadınların ne olursa olsun bu sporda başarabileceğini gördük. Bizim de kendisi gibi olabileceğimizi anladık. Onun başarısı bize ayrıca motive oldu." diye konuştu.

Yurttutan, 2024 Paris Olimpiyatları için elinden geleni yapacağının altını çizerek, bu süreç içerisinde de dünyada ve Avrupa'da dereceler yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Türkiye ikinciliği bulunduğunu belirten Serdem Bulut da arkadaşlarının tavsiyesi ile başladığı boksu, severek ve isteyerek yaptığını dile getirdi. Bulut, Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat şampiyonluğu sonrası geleceğe artık daha umutla baktığını söyledi.

Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat öncesi Ordu'da çalıştığını ve kendisinin antrenmanları takip ettiğini belirten Serdem Bulut, "Bir kadının her şeyi başarabileceğini bir kez daha anladık. Busenaz bunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Biz de onun izinden devam ederek Türk kadınının gücünü herkese göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudenaz Dokgöz: " Boksta Busenaz Sürmeneli'yi örnek alıyorum"

Üst minikler kategorisinde yarışan Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sudenaz Dokgöz ise üç sene önce boksa başladığını anlatarak, Türkiye'de 64 kiloda birincilik ve Avrupa'da üçüncülük derecelerine sahip olduğunu kaydetti.

Okulda beden eğitimi dersi sırasında boksla ilgilenmeye başladığını ifade eden Dokgöz, boksta Busenaz Sürmeneli'yi örnek aldığını söyledi.

Dokgöz, Sürmeneli'nin maçlarını izleyerek pes etmemeyi öğrendiğine dikkati çekerek, bunun da kendisini daha çok hırslandırdığını vurguladı.

Ordu Boks İl Temsilcisi Antrenör Mustafa Genç, Ordu'da boksa ilginin sürekli arttığını dile getirerek, "Busenaz Sürmeneli'nin olimpiyat öncesi son antrenmanını burada yapması ve ardından şampiyon dönmesi sporcularımızı çok motive etti." dedi.

Sporcuların antrenmanları artık ayrı bir hevesle yaptığını, maçlara da bu hevesle hazırlandıklarını belirten Genç, bu durum karşısında çok mutlu olduklarını söyledi.

Milli sporcuların antrenörleri İbrahim Gündoğdu ve İsmail Uykur da sporcularına gelecek adına güvendiklerini aktardılar.

Busenaz Sürmeneli'nin notu boks salonunda duruyor

Öte yandan, Busenaz Sürmeneli'nin Ordu'da son antrenmanını yaptığı salonda kendi el yazısıyla kaleme aldığı not da yer alıyor.

Sürmeneli'nin, duvardaki aynaya asılan notunda, "Sevgili çocuklar, arkadaşlar, idmanlarınızı bölüp benim çalışmam için fedakarlık gösterdiniz. Hakkınızı helal edin, bana dua edin. İnşallah bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sizleri seviyorum." ifadeleri yer alıyor.