Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir bronz madalya kazandı

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda Şennur Demir, bronz madalya kazandı.

Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, madalya kazandı. Sürmeneli ve Demir, yarı finalde rakiplerine mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldular.