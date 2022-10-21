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Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir bronz madalya kazandı
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda Şennur Demir, bronz madalya kazandı.
Spor 21.10.2022, 22:57
Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda Şennur Demir, bronz madalya kazandı.
Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 66 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, madalya kazandı. Sürmeneli ve Demir, yarı finalde rakiplerine mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldular.