Busenaz Sürmeneli, Tokyo’da çeyrek finalde

Tokyo Olimpiyatları’nda boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finale çıktı. Kokugikan Arena’da gerçekleşen müsabakada 69 kiloda ringde boy gösteren Busenaz, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska’nın rakibi oldu. 23 yaşındaki milli sporcu, maçın başından sonuna üstünlüğünü korudu ve Koszewska’yı 5-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan Busenaz’ı, karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutladı.