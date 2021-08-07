Busenaz Sürmeneli: Söz vermiştim, altın madalyayı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum

Tokyo Olimpiyatları kadınlar boks dalında 69 kiloda altın madalyaya uzanan milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli madalya töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUK HAYALİM AVUÇLARIMIN İÇİNDE"

Tokyo 2020 olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, "İstiklal Marşımızı dinlerken çok duygulandım. Çok mutluyum. Çocukluk hayalim, şu anda avuçlarımın içinde." dedi.

Sürmeneli, "En az 1-2 Olimpiyat daha görmek istiyorum. Adımı altın harflerle tarihe yazdırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ALTIN MADALYAYI CUMHURBAŞKANIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM"

2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü hatırlatan milli boksör, "Sayın Cumhurbaşkanım ile görüştüm. Ona bir söz vermiştim, altın madalyayı alıp size hediye edeceğim diye. Bu madalyayı ona armağan ediyorum. Bakanımız her maçımızda yanımızdaydı, çok teşekkür ediyorum. Kulübüm Trabzonspor'a çok selamlarımı iletiyorum." şeklinde konuştu.