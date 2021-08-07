Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu’yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Busenaz, çeyrek final maçında Ukraynalı Anna Lysenko yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda ise Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le mücadele eden milli sporcu, müsabakadan 5-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu altın madalya için rakip oldu. Busenaz, ilk raundu kaybetse de maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergiledi ve Türkiye’ye olimpiyat şampiyonluğunu getirdi.

Milli boksör, olimpiyat tarihinin ilk altın madalyalı boksörü olarak da Türk spor tarihine geçti. Türkiye’ye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’ndaki ikinci altın madalyasını kazandıran Busenaz’ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik etti.

BUSENAZ SÜRMENELİ: “ÇOCUKLUK HAYALİM AVUÇLARIMDA”

Madalya töreninin ardından konuşan Busenaz Sürmeneli, “Tutamadım kendimi. Marşımızı dinlerken boğazım düğüm düğüm oldu. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde inanılmaz mutluyum. Buradan birkaç kişiye selam söylemeden edemeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim. Bu altın madalyayı ona armağan ediyorum. Benim buraya kadar gelmemde büyük emeği olan ekibim var. Onlara teşekkür etmek boynumun borcu. Rahmetli dedeme sözüm vardı. 1 sene önce Haziran 30’da vefat etmişti. Demişti ki ertelenince, ‘kızım ben göremem ama sen git kazan’ demişti. Dedecim görüyorsun şu anda beni. Sözümü tuttum sana karşı, inşallah daha da güzel olur” ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli altın madalyayı aldığı törende İstiklal Marşı okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.