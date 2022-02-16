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Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, Pendik Belediyesi tarafından isminin verildiği ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde mayıs ayında gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Başarılı sporcu, "İsmimi gördükçe içimden ‘Busenaz, buna yakışır çalışman lazım’ diyorum" dedi.

Spor 16.02.2022, 10:03
Busenaz Sürmeneli, isminin verildiği salonda dünya şampiyonasına hazırlanıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli, Pendik Belediyesi tarafından isminin verildiği ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde mayıs ayında gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Başarılı sporcu, "İsmimi gördükçe içimden ‘Busenaz, buna yakışır çalışman lazım’ diyorum" dedi.

Pendik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 12. spor tesisi olarak yaptırılan “Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi” sporseverlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Pendik’te isminin verildiği ‘Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde antrenman yaparak mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Hayalini kurduğu hedefe ulaşmak için antrenörü Cahit Süme ile adını taşıdığı salonda gece gündüz kamp sürecine giren milli boksör Sürmeneli’yi Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ziyaret etti. Başkan Cin’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürmeneli, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e imzalı formasını takdim ederek ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Kendi salonunda kendi antrenmanını yapıyor”

İsminin verildiği salonda Busenaz Sürmeneli’yi ağırlamaktan memnun olduklarını belirten Başkan Cin, “Busenaz’ı burada ağırlamaktan memnunuz. Zaten onun adını vermiş olduğumuz bu salonda onun böyle kamp yapıyor olması bizi de mutlu ediyor. İnşallah Allah gücüne kuvvet versin. Bundan sonraki süreçte de burada antrenman yaparak inşallah şampiyonluklar elde etmiş olacak. Kendi salonunda kendi antrenmanını yapıyor, kendi kampını yapıyor" dedi.

“İnşallah burada nice nice Busenaz’lar çıkar”

İsminin verildiği salonda Dünya Şampiyonluğu’na hazırlanan Busenaz Sürmeneli, “Salonun açılışında da inşallah geliriz burada kamp yaparız, çalışırız demiştim. Allah nasip etti, geldik. Hatta yakın zamanda geldik. Çok güzel oldu. Zaten çok güzel bir tesis. İnşallah burada nice nice Busenaz’lar çıkar da ismimin böyle güzel anılacağı günler olur. İp atlarken bakıyorum Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi yazıyor, içimden ‘Busenaz, buna yakışır çalışman lazım’ diyorum. Motive oluyorum, gayet güzel. Dediğim gibi inşallah nice sporcular buradan çıkar” ifadelerini kullandı.

Sürmeneli’nin antrenörü Cahit Süme ise, “Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi’nde kamp yapmayı çok istedik. İşte nasip oldu. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var, İstanbul’da olacak. Orada dünya şampiyonluğumuzu ilan edip İstiklal Marşı’mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Tabii hedefimiz 2024, tekrar ikinci olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah bu sevinci, bu gururu hep birlikte tekrardan yaşarız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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