Dünya ve Olimpiyat Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonasına Ordu’da hazırlanacak.

Olimpiyat Şampiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul’da yapılacak Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’na Ordu’da hazırlanacak. Kariyerinde 5 Avrupa, 3 dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonası kampı için Ordu’yu tercih etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da Ordu’da hazırlanan Sürmeneli, dördüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Şampiyon boksör Sürmeneli, 7-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu’da kamp yapacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu’da gerçekleştirilecek kampta Teknik Direktör Cahit Süme ve sporcunun partnerleri de katılacak. Kamp, Yeni Ordu Stadyumu’nda bulunan bireysel sporcu salonlarında yapılacak.