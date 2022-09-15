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Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçına çıkacak
Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, repesajda karşılaştığı Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva’yı yenerek bronz madalya maçında mücadele etme hakkı kazandı.
Spor 15.09.2022, 12:06
Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, repesajda karşılaştığı Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva’yı yenerek bronz madalya maçında mücadele etme hakkı kazandı.
Sırbistan’da yapılan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu repesaj maçında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaştı. Rakibini 10-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Buse Tosun Çavuşoğlu, akşam seansında Japon güreşçi Masako Furuichi ile bronz madalya müsabakasında karşı karşıya gelecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
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|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
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|6
|13. Kasımpaşa
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|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
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|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
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|5
|9
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|5
|8
|7. Pendikspor
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|8
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|4
|7
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|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
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