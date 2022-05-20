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Buse Naz Çakıroğlu: “Şampiyon olmamız Paris için umut ışığı”

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, final maçını kazanarak dünya şampiyonu oldu. Milli boksör kazandığı altın madalyanın 2024 Paris Olimpiyatları için umut ışığı olduğunu söyledi.

Spor 20.05.2022, 19:16 20.05.2022, 19:27
Buse Naz Çakıroğlu: “Şampiyon olmamız Paris için umut ışığı”

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nın 11. gününde olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Kolombiyalı rakibi Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan milli boksör ilk raundu 5-0 aldı. İkinci raundu 4-1 kazanan Buse Naz, son raundu 4-1, maçı da 5-0 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyon olmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan ay-yıldızlı sporcuya tribünlerden yoğun alkış geldi. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

“Kovid geçirmem beni çok zorladı”

Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan ve çok mutlu olduğunu dile getiren Buse Naz, “Televizyon başında ve burada bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ev sahibi olduğumuz için stresliydik ama onu da desteklerle birlikte attık. 3 hafta önce korona geçirdim. Hem fiziksel hem zihinsel olarak beni çok zorladı ama takım arkadaşlarım ve antrenörlerim çok destek oldu. Umarım bundan sonraki diğer maçlara” dedi.

“Paris için umut ışığı oldu”

Bundan sonraki hedefleri hakkında da konuşan milli boksör, “Önümüzde çok önemli turnuvalar var. Burada şampiyon olmamız Paris için umut ışığı oldu. Orada da altın madalya almak istiyoruz. Tribündeki taraftarları gördükçe daha çok motive oluyorum. Ben puan aldıkça onlar bağırıyor ben de daha çok puan almaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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