BURSİAD: “Bursasporumuza yapılacak en büyük ihanet olacaktır”

Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği (BURSİAD), yeşil-beyazlı kulüpte yaşanan olaylarla ilgili flaş bir bildiri yayımladı.

Bursasporlu Sanayici ve İş Adamları Derneği, dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

BURSİAD’tan yapılan açıklama şu şekilde: “Değerli Bursaspor Camiası; Bursasporumuz bütün sezon üst üste yapılan yönetim hataları sonucunda içinden çıkılamaz bir sürece girmiştir. Sabırla ve dikkatle takip ettiğimiz bu süreçte kulübümüz tarafından resmi olarak bir açıklama yapılması beklenmiş ancak yaşanan gelişmeler neticesinde aşağıdaki açıklamayı camiamızın dikkatine sunmak zorunlu hale gelmiştir. Bursasporumuz daha önce de belirttiğimiz üzere bir kurtuluş mücadelesi içindedir. Gelinen süreçte tüm sezon boyunca Bursasporumuz 4 adet hoca değiştirmiş, bir kısmı yüksek maliyetli yabancı olmak üzere 17 adet futbolcu transferi gerçekleştirmiş, verilen sözlere rağmen futbolcu maaşlarının büyük bir kısmını ödeyememiş, sezon başında açılan tahta yeniden kapanmış, bütün umudumuz olarak gördüğümüz gençlerimiz tüm camianın hemfikir olduğu üzere değerlerinden düşük bedellere satılmış veya elden kaçırılmış, ait olmadığı bu ligde küme düşme hattına demir atmış şekilde terk edilmeye yüz tutmuştur. Futbolcularımızdan Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen Trabzonspor Kulübü’ne toplam 29m-TL ve 3m-TL değerinde prim ödemesi karşılığında satılmıştır. Trabzonspor Kulübü söz konusu ödemenin 9m-TL’lik kısmının nakit geri kalan bedelin ise taksitler halinde ödeneceğini belirtmiştir.

“Futbolcular ve teknik heyet bedelsiz serbest kalabilir”

Söz konusu ödemelerin hiçbir şekilde futbolcu ödemelerine ve kulüp borçlarına sayılmayarak yönetici alacaklarına mahsup edildiği şüphesi uyanmıştır. Bahse konu transfer ücretlerinin ödemesinin yapılması ile evraklarının tesliminin hemen akabinde istifa verilmiş ve bu durum mevcut futbolcularımızın alacaklarına ilişkin ilgili merciilere başvuruların yapılmasına sebebiyet vermiştir. Bursasporumuzun değerlerinin göz göre göre bir bir kaybolmasına seyirci kalmayacağımıza mücadelenin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve Divan Kurulu tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursasporumuzun kısa vadede ödemesi zorunlu borçları tahmin edilen miktarın çok daha üzerinde ve çok büyük tehlike arz etmektedir. Bursasporumuz acil olarak belirli bir kaynağın yaratılamaması ihtimalinde tüm futbolcularının ve teknik heyetinin bedelsiz olarak serbest kalması tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu süreçte sorumluluktan kaçınılması Bursasporumuza yapılacak en büyük ihanet olacaktır. İlk günden bugüne söylediğimiz üzere kişi, kurum ayırt edilmeksizin bir arada hareket edebilmesi adına şehrin ileri gelenlerinin sorumluluk alması zorunlu bir hale gelmiştir. Şehrimizin mülki idare amirleri, belediye başkanları, sanayi ve ticaret odası başkanları, görüş ayırt etmeksizin her türlü siyasi partinin, şehrin ileri gelen insanlarının bu şehrin en önemli değerini ayağa kaldırmak ve camiamızda yeniden birlik beraberliği sağlamak adına ivedilikle harekete geçmesini diliyor ve adımlarımızı buna yönelik attığımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz.