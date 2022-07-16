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Bursaspor’un yeni sezon formaları 18 Temmuz’da Bursastore’da olacak
Bursaspor’un yeni sezon formaları ve kamp ürünlerinin 18 Temmuz Pazartesi günü Bursastore’da yer alacağı açıklandı.
Spor 16.07.2022, 14:59
Bursaspor’un yeni sezon formaları ve kamp ürünlerinin 18 Temmuz Pazartesi günü Bursastore’da yer alacağı açıklandı.
Bursaspor taraftarının merakla beklediği formalar konusunda açıklama yapıldı. Yeşil-beyazlı takımın 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların Bursastore’a geliş tarihi netleşti. Bursastore’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Değerli taraftarlarımız 2022-2023 sezonu formalarımız ve kamp ürünlerimiz 18.07.2022 tarihinde mağazalarımızda satışta olacaktır” sözlerine yer verildi. Formalar 289 TL’den satışa çıkacak.