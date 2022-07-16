banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Bursaspor’un yeni sezon formaları 18 Temmuz’da Bursastore’da olacak

Bursaspor’un yeni sezon formaları ve kamp ürünlerinin 18 Temmuz Pazartesi günü Bursastore’da yer alacağı açıklandı.

Spor 16.07.2022, 14:59
Bursaspor’un yeni sezon formaları 18 Temmuz’da Bursastore’da olacak

Bursaspor’un yeni sezon formaları ve kamp ürünlerinin 18 Temmuz Pazartesi günü Bursastore’da yer alacağı açıklandı.

Bursaspor taraftarının merakla beklediği formalar konusunda açıklama yapıldı. Yeşil-beyazlı takımın 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların Bursastore’a geliş tarihi netleşti. Bursastore’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Değerli taraftarlarımız 2022-2023 sezonu formalarımız ve kamp ürünlerimiz 18.07.2022 tarihinde mağazalarımızda satışta olacaktır” sözlerine yer verildi. Formalar 289 TL’den satışa çıkacak.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu