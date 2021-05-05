Bursaspor’un yeni golcüsü Eren Güler

Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Güler, son dönemlerde bulduğu şansları iyi değerlendirdi. 18 yaşındaki futbolcu, orta saha oyuncusu olmasına ve yeşil-beyazlı formayı çok kısa süre terletmesine rağmen 4 gole imza attı.

TFF 1. Lig’de şans verdiği genç oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Bursaspor’da, son dönemlerin en çok konuşulan ismi Eren Güler oldu. Süper Lig iddiasını kaybeden yeşil-beyazlı takımın son maçlarında fazla süre alamaya başlayan 18 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de futbolseverlerin ilgisini çekti. Bursaspor’da bu sezon 3 kez ilk 11’de şans bulan ve toplamda 10 maçta görev alıp, 307 dakika sahada kalan Eren Güler, 4 gole imza attı. Her 76 dakikada bir rakip fileleri havalandıran Eren Güler, ileri uçtaki etkinliği ile Teknik Direktör Mustafa Er’i de mutlu etti.

2022’de sözleşmesi sona erecek Eren Güler ve diğer genç isimlerin kontratları ile ilgili girişimlerin olacağı öğrenildi.