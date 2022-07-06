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Bursaspor’un yeni Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Faruk Korkmaz oldu
Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler’den boşalan Gençlik Geliştirme Proje Sorumluluğu görevine Faruk Korkmaz’ı getirdiğini açıkladı.
Spor 06.07.2022, 15:47
Bursaspor Kulübü, Hakan Cenkçiler’den boşalan Gençlik Geliştirme Proje Sorumluluğu görevine Faruk Korkmaz’ı getirdiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu görevine kulübümüze uzun yıllar önemli hizmetler veren Faruk Korkmaz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
Başkan Ömer Furkan Banaz da forma göğüs sponsorluğu lansmanında Faruk Korkmaz’ı duyurmuş ve başarılar dilemişti.