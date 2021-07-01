Bursaspor’un yeni Divan Başkanı Galip Sakder oldu

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, Recep Günay ve Saffet Akarsu’yu gerisinde bırakarak, 200 oyun 99’unu alan Galip Sakder, başkanlığa seçildi. Günay 75, Saffet Akarsu ise 26 oy aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu heyecanı yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşen ve 3 adayın yer aldığı başkanlık yarışında Recep Günay ile Saffet Akarsu’yu geride bırakan Galip Sakder, mutlu sona ulaştı. Çıkan 200 oyun 99’unu alan Sakder Bursaspor’un 6. Divan Kurulu Başkanı olurken, Recep Günay 75, Saffet Akarsu ise 26 oy aldı.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler de katıldı

Kongreye Kadri Şankaya başkanlık ederken, Bankaya’nın yardımcılığını Murat Şakir ve Ali Cakalıoğlu gerçekleştirdi. Eski Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç, kısa bir veda konuşması yaptı. Kongreye, Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulu üyeleri; Metin Mustafaoğlu, Mustafa Ermiş, Osman Uçar, Ali Ağır, Tamer İşler, Yalçın Cambaz, Bursaspor Eski Başkanları’ndan Erkan Kamat ve Ali Karasu ile Eski İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu da katıldı.

Galip Sakder’in Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde: Levent Batur, Haluk Hısımcıl, Mehmet Galip Toplan, Yücel Akgün.

Yedek Liste: Yüksel Türker, Seyfullah Yıldız, Ömer Feridun Özkaya, Ömer Cihan, Mehmet Dursun