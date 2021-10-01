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Bursaspor’un Türkiye Kupası’nda rakibi Ceyhanspor oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig’de mücadele eden Ceyhanspor’la eşleşti.

Spor 01.10.2021, 15:59
Bursaspor’un Türkiye Kupası’nda rakibi Ceyhanspor oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda TFF 3. Lig’de mücadele eden Ceyhanspor’la eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. Eleme Turu’nun kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde gerçekleştirildi. Türkiye Kupası’na bu etaptan katılan Bursaspor’un da rakibi belli oldu. Yeşil-beyazlılar, TFF 3. Lig ekibi Ceyhanspor ile eşleşti. 26-27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek müsabaka Bitci Timsah Park’ta oynanacak. Bu arada diğer Bursa temsilcilerinden Karacabey Belediyespor, Şanlıurfaspor ile eşleşirken İnegölspor’un rakibi de Ankaraspor oldu.

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