banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'ler açıklandıi
Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'ler açıklandıi
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü

Bursaspor’un tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu

Bursaspor’da 20-27 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu. Banaz, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın da destekleri ve yönlendirmesiyle bu sorumluluğu almaya karar verdik. Önce birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğiz, kaybolan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. Taraftarımızın içi rahat olsun” dedi.

Spor 13.02.2022, 17:46
Bursaspor’un tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu

Bursaspor’da 20-27 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde tek başkan adayı Ömer Furkan Banaz oldu. Banaz, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın da destekleri ve yönlendirmesiyle bu sorumluluğu almaya karar verdik. Önce birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğiz, kaybolan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. Taraftarımızın içi rahat olsun” dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, Olağanüstü Genel Kurul heyecanı yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulübün tek başkan adayı ise Ömer Furkan Banaz oldu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelerek yönetim listesini Divan Kurulu’na sunan Banaz, saat 17.00’ye kadar başka bir aday çıkmayınca Bursaspor’un tek başkan adayı oldu.

“Bursaspor’u hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız”

Ömer Furkan Banaz yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla listemizi Divan Başkanlık Makamına vermiş bulunuyoruz. Öncelikle adaylığımız Bursaspor’umuza ve Bursa’mıza hayırlı olsun. Rabbim mahcup etmesin. Bursaspor, Bursalılar olarak hepimizin ortak değeridir. İnşallah en kısa zamanda şampiyon Bursasporumuzu şehrimizin tüm dinamiklerinin de desteğiyle tekrar hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız” dedi.

“Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın yönlendirmesiyle”

Banaz, şöyle devam etti: “Bursaspor, bu kentte yaşayanları bir arada tutan mayadır. geçmişte sadece kendi taraftarının değil, bütün sporseverlerin sevgisini kazanmış bir takımdır. Bursaspor’u, sorunlarını ve neye ihtiyacı olduğunu çözümleriyle birlikte biliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın da destekleri ve yönlendirmesiyle bu sorumluluğu almaya karar verdik. Önce birlik ve beraberliği yeniden tesis edeceğiz, kaybolan güven ortamını seçildiğimiz ilk günden itibaren her kesim hissedecek. Taraftarımızın içi rahat olsun. Yeniden Bursa’nın marka değerini yükselten keyifli bir Bursaspor yolculuğu başlatıyoruz, inşallah ben ve ekibim var gücümüzle çalışacağız. Tüm taraftarlarımıza ve Bursaspor sevdalılarına saygılarımı sunuyorum.”

Ömer Furkan Banaz’ın yönetimi de belli oldu!

Ömer Furkan Banaz’ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı: “Talha Temurhan, Mehmet Zahit Yanar, Sinan Topuk, Enes Can Demir, Ramazan Çetin Kaya, Onur Özen, Ali Karaca, Mustafa Kuzu, Rıdvan Gültekin, Ahmet Güngör, Selim Yolgeçen, Metin Alp”, Denetleme Kurulu: “Erhan Öztürk, Ali Nazım Tekelioğlu, Onur Dağlı”, TFF Delege Listesi: “Emre Bankaya, Abdülkerim Demir, Yunus Tan, Mert Us”, Disiplin Kurulu: “Volkan Aksu, Umut Önel, Yıldırım Hacıoğlu”.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Antalyaspor 25 28
15. Kasımpaşa 24 27
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 23 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 22 11