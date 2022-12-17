Bursaspor’un rakibi Nazilli Belediyespor

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında yarın Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında Bursaspor sahasında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Selim Özen yönetecek. Özen’in yardımcılığınıSinan Bilenve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Engin Atmaca olacak. Küme düşme hattında yer alan yeşil-beyazlı ev sahibi takım mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Bursaspor son dört maçını da kaybederken, 14. sırada bulunan Nazilli Belediyespor da üst sıralara tırmanmak için mücadele ortaya koyacak.