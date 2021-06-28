Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak olan Bursaspor’un A takım kadrosuna yer alacak isimler belli oldu.

TFF 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Bursaspor, bu akşam yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla başlayacak. Yeşil-beyazlı kulüp, A takımda yer alacak olan isimleri resmî siteden açıkladı. Bursaspor’un Bursa’da, Afyon ve Bolu’da yapacağı kampta yer alacak isimler şu şekilde belirlendi:

Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Talha Yakın, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Taha Altıkardeş, Murat Karadeniz, Emirhan Aydoğan, Hamza Baran Arıkan, Ozan İsmail Koç, Ramazan Keskin, Burak Altıparmak, Kerem Şen, Vefa Temel, Çağatay Yılmaz, Tayfun Bebek, Hasan Basri Ünal, Eren Güler, Burak Kapacak, Batuhan Kör, Berat Altındiş.

Yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Tuğbey Akgün’ün tedavilerine devam edildiği aktarıldı.