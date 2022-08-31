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Bursaspor’un kadro değeri TFF 2. Lig’de 3. sırada
Bursaspor kadro değeri olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki takımlar arasında 3. sırada yer alıyor.
Spor 31.08.2022, 11:30
Bursaspor kadro değeri olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki takımlar arasında 3. sırada yer alıyor.
TFF 2. Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Bursaspor, kadro değeri olarak dikkat çekiyor. Transfer tahtasını açamamasına rağmen üç tecrübeli futbolcusunu kadroda tutan, Vakıfköy tabanlı oyuncularına güvenen yeşil-beyazlıların kadro değeri 2 milyon 600 bin Euro olarak dikkat çekiyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirvede ise Menemenspor yer alıyor. İzmir temsilcisi 2 milyon 930 bin Euro ile birinci, Şanlıurfaspor ise 2 milyon 700 bin Euro ile ikinci basamakta yer alıyor. Kadro değeri en az olan kulüp, 325 bin Euro ile Bayburt Özel İdare olarak göze çarpıyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|5
|10
|5. Leeds United
|5
|8
|6. Fulham
|5
|8
|7. Southampton
|5
|7
|8. Chelsea
|5
|7
|9. Brentford
|5
|6
|10. Newcastle
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Liverpool
|4
|5
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Everton
|5
|3
|16. Aston Villa
|4
|3
|17. West Ham United
|4
|3
|18. Bournemouth
|4
|3
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
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