banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Tarlada 80 kuruşa kadar düştü, tezgahta 4-5 lira
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı
Kuru incir ihracatı 232 milyon dolara ulaştı

Bursaspor’un hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu

Afyon kampında çalışmalarını sürdüren Bursaspor, yarın Aksaray Belediyespor, 11 Ağustos Perşembe Orduspor 1967 ve son olarak da 14 Ağustos Pazar günü Etimesgut Belediyespor’la karşılaşacak.

Spor 07.08.2022, 11:58
Bursaspor’un hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu

Afyon kampında çalışmalarını sürdüren Bursaspor, yarın Aksaray Belediyespor, 11 Ağustos Perşembe Orduspor 1967 ve son olarak da 14 Ağustos Pazar günü Etimesgut Belediyespor’la karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor’un, hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlıları yarın akşam saat 19.00’da Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos Perşembe günü Karadeniz ekibi Orduspor 1967’le mücadele edecek olan Bursaspor, kampın son maçına 14 Ağustos Pazar günü çıkacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan yeşil-beyazlılar, ertesi gün sabah yapacağı idmanın ardından kampı noktalayacak.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu