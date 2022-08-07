Afyon kampında çalışmalarını sürdüren Bursaspor, yarın Aksaray Belediyespor, 11 Ağustos Perşembe Orduspor 1967 ve son olarak da 14 Ağustos Pazar günü Etimesgut Belediyespor’la karşılaşacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon’da sürdüren Bursaspor’un, hazırlık maçlarındaki rakipleri belli oldu. Yeşil-beyazlıları yarın akşam saat 19.00’da Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 11 Ağustos Perşembe günü Karadeniz ekibi Orduspor 1967’le mücadele edecek olan Bursaspor, kampın son maçına 14 Ağustos Pazar günü çıkacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Etimesgut Belediyespor ile kozlarını paylaşacak olan yeşil-beyazlılar, ertesi gün sabah yapacağı idmanın ardından kampı noktalayacak.