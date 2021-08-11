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Bursaspor’un genç oyuncusu Ramazan Keskin ameliyat oldu

Bursaspor’da geçtiğimiz hafta antrenman maçında sakatlanan Ramazan Keskin ameliyat oldu. 22 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları ve teknik heyet yalnız bırakmadı.

Spor 11.08.2021, 09:55
Bursaspor’un genç oyuncusu Ramazan Keskin ameliyat oldu

Bursaspor’da geçtiğimiz hafta antrenman maçında sakatlanan Ramazan Keskin ameliyat oldu. 22 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları ve teknik heyet yalnız bırakmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da geçtiğimiz hafta oynanan antrenman maçında sakatlanan Ramazan Keskin, ameliyat oldu. Başarılı bir operasyonu geride bırakan Ramazan Keskin’i takım arkadaşları ve teknik heyet yalnız bırakmadı. Genç oyuncuya moral veren yeşil-beyazlı kafile, Ramazan’dan en yakın zamanda aralarına dönmenin sözünü aldı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada ise, “Teknik heyetimiz ve futbolcularımız, ön çapraz bağ ameliyatı olan Ramazan Keskin’i ziyaret etti. Geçmiş olsun Ramazan Keskin” ifadelerine yer verildi.
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