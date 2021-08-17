banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesine dikkat
Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesine dikkat
Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Michy Batshuayi'yi KAP'a bildirdi!
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması
Bülent Uygun'dan Caner Erkin açıklaması

Bursaspor’un genç oyuncusu Berat Altındiş, Turgutluspor’a kiralandı

Bursaspor’un genç golcüsü Berat Altındiş, Turgutluspor’a kiralık olarak gönderildi.

Spor 17.08.2021, 14:10
Bursaspor’un genç oyuncusu Berat Altındiş, Turgutluspor’a kiralandı

Bursaspor’un genç golcüsü Berat Altındiş, Turgutluspor’a kiralık olarak gönderildi.

Bursaspor’da transfer tahtasının açılmasının ardından 12 ismin kadroya katılmasıyla birlikte genç oyuncular da farklı kulüplere kiralanmaya başlandı. Yeşil-beyazlı takımın genç golcü oyuncusu Berat Altındiş de bunlardan bir tanesi oldu. 19 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor’a kiralandı. Berat Altındiş, geçen sezon Bursaspor formasıyla 19 resmî maçta 3 gole imza attı.
Yorumlar (0)
31°
açık