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Bursaspor’un genç futbolcusu Kadir Fidan’ın bileğinde kırık tespit edildi

Bursaspor’da üzücü sakatlık yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yiğit Fidan’ın bileğinde kırık tespit edildiği ve en kısa sürede ameliyat olacağı açıklandı.

Spor 23.08.2022, 18:51
Bursaspor’un genç futbolcusu Kadir Fidan’ın bileğinde kırık tespit edildi

Bursaspor’da üzücü sakatlık yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Yiğit Fidan’ın bileğinde kırık tespit edildiği ve en kısa sürede ameliyat olacağı açıklandı.

Bursaspor Kulübü, Yiğit Fidan’ın sakatlığı ilgili şu açıklamayı yaptı: “Futbolcumuz Yiğit Fidan dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman sırasında sakatlık yaşamıştır. Bugün çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, ayak bileğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz en kısa sürede ameliyat olup rehabilitasyon süreci başlatılacaktır.”

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