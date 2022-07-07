Bursaspor’un fikstürü belli oldu

TFF 2. Lig’de fikstür çekimi yapıldı. Bursaspor’un Beyaz Grup’taki rakipleri ile hangi haftalarda kozlarını paylaşacağı da belli oldu. Yeşil-beyazlı takım ilk haftayı maç yapmadan geçecek.

TFF 2. Lig’de fikstür çekimi gerçekleştirildi. Beyaz Grup’ta yer alan Bursaspor’un fikstürü şu şekilde oluştu; 1. Hafta: Bay, 2. Hafta: Afyon (D), 3. Hafta: Batman Petrol, 4. Hafta: Çorum FK (D), 5. Hafta: Sivas Bld., 6. Hafta: Amed Sportif (D), 7. Hafta: Esenler Erok, 8. Hafta: Ankaraspor (D), 9. Hafta: Tarsus İ.Y., 10. Hafta: Bayburt İ.Ö. (D), 11. Hafta: İnegölspor, 12. Hafta: 24 Erzincanspor (D), 13. Hafta: Düzcespor, 14. Hafta: Menemenspor (D), 15. Hafta: Isparta 32 Spor, 16. Hafta: Arnavutköy Bld. (D), 17. Hafta: Şanlıurfaspor, 18. Hafta: Somaspor (D), 19. Hafta: Nazilli Bld.