banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
İletişim sektöründe Finar’dan altın başarılar!
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

Bursaspor’un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor

Bursaspor’un eski yöneticisi Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı vazgeçti.

Spor 22.08.2022, 16:20
Bursaspor’un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçiyor

Bursaspor’un eski yöneticisi Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı vazgeçti.

Maddi anlamda zor günler yaşayan Bursaspor’un eski yöneticileri alacaklarından vazgeçmeye devam ediyor. Şimdi de Hayrettin Gülgüler’in döneminde yöneticilik yapan Şevket Kaydı, alacaklarından vazgeçti. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "56. dönem yöneticilerimizden Şevket Kaydı tüm alacaklarından bağış makbuzu karşılığı feragat etmiştir. Kendisine camiamız adına teşekkürlerimizi sunarız." Eski Başkan Hayrettin Gülgüler’in ekibinde yer alan Şevket Kaydı, o dönem yöneticilikten de istifa etmişti.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu