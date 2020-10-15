Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı

Maç başına 2 gol yiyen Bursaspor’da defans hattı büyük problem yaşıyor. Yeşil beyazlılar, hava topu ve ikili mücadelelerde rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, defans hattından oldukça şikayetçi. Teknik Direktör Mustafa Er, farklı varyasyonlarla önlem almaya çalışsa da maç başına yenilen 2 gol yeşil-beyazlı takımı puan cetvelinde oldukça geriye attı. Defans bloklarında da sıkıntı yaşayan Bursaspor, girdiği 430 ikili mücadelenin 195’ini kazanırken, 235’ini ise rakibine teslim etti. Uzun toplarda da isteneni veremeyen yeşil-beyazlılar, 118 hava topu mücadelesinin sadece 47’sinde başarı sağladı.

Mustafa Er’in, pazar günü oynanacak olan Balıkesirspor maçında bu problemlere nasıl önlem alacağı da merak ediliyor.