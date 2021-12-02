Bursaspor’un deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek

Bursaspor’un pazar akşamı saat 19.00’da karşı karşıya geleceği Denizlispor maçında Onur Özütoprak düdük çalacak. Özütoprak bu sezon yeşil-beyazlı takımın 3. kez maçında görev yapacak.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Bursaspor’un deplasmanda Denizlispor’la yapacağı maçı genç hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını Sezin Çınar ve Cem Özbay yapacak. Dördüncü hakem ise Safa Yılmaz. Genç hakem yönetiminde bugüne kadar 5 maça çıkan Bursaspor, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Onur Özütoprak bu sezon yeşil-beyazlı takımın Adanaspor’la 1-1 kaldığı ve Keçiörengücü’nü 2-0 yendiği maçları yönetmişti.