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Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çıktığı son 6 deplasman maçının 5’ini kaybetti.

Spor 20.04.2021, 11:04
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Bursaspor’un deplasman kabusu sürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çıktığı son 6 deplasman maçının 5’ini kaybetti.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor’a 4-1 yenilen Bursaspor’da dış saha sendromu devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, çıktığı son 6 deplasman maçının 5’ini kaybederken yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Bu sezon Bursa dışında 16 lig maçına çıkan Yeşil-beyazlılar, 8 mağlubiyet aldı. Bursaspor sırasıyla, Menemenspor, Akhisarspor, Altay, Giresunspor, Balıkesirspor, Boluspor, Ümraniyespor ve Samsunspor’a mağlup oldu.
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