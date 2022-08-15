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Bursaspor’un Afyon kampı sona erdi

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Afyon kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 15.08.2022, 09:59
Bursaspor’un Afyon kampı sona erdi

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarının 3. etabı olan Afyon kampını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor’un, 2 Ağustos’ta başladığı Afyon kampı bu sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sona erdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı. Bursaspor iki günlük iznin ardından çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam edecek.

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