Bursaspor’un acı kaybı

Bursaspor’da 1966-1978 yılları arasında tam 12 yıl forma giyen efsane kaleci Osman Uçaner vefat etti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “1966-1978 yılları arasında 12 yıl boyunca formamızı terleten, eski kalecimiz Osman Uçaner’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Osman Uçaner’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.