Bursasporlu tekvandocu Anıl Erkin Zeray’a plaket verildi

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 2.’si Bursasporlu sporcu Anıl Erkin Zeray’ı onurlandırdı. Genç sporcuyu yeşil-beyazlı yöneticiler de yalnız bırakmadı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 2.’si Bursasporlu sporcu Anıl Erkin Zeray’atebrik plaketi ve hediyelerini verdi. Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Kılıç, Serhat Akgün, Ali Ağır ve yeşil-beyazlı kulübüntaekwondo antrenörü Turgay Aydın, Zeray’ı yalnız bırakmadı. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, genç sporcuya 22-24 Ağustosta Estonya’da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.