Bursasporlu taraftarlar şehitler için Somali’de iki su kuyusu açtırdı

Bursaspor taraftarının başlatmış olduğu Somali’de su kuyusu projesi sona erdi. Somali’de açılan su kuyularına Bursalı şehitlerin isimleri verildi.

Bursaspor’lu taraftarların uzun süredir yürüttüğü projede Somali’de suya ihtiyaç duyan vatandaşlar su kuyularına kavuştu. Açılan kuyular da ise şehit olan polis ve askerlerin isimleri yaşatıldı. Projenin tamamlanması ve ihtiyaç sahiplerinin suyla kavuşmasından gurur duyduklarını belirten Teksas tribün liderlerinden Sedat Yıldız, ’’Bursaspor taraftarı olarak, Somali’de ihtiyaç sahibi olan insanlara su götürebilmek için ve Bursalı şehitlerimizin ismini yaşatabilmek için orada su kuyusu açma projemiz vardı. Daha evvel de Uganda’da ve Etiopya’da açtık. Şimdi de şehitlerimiz adına açalım dedik. 93 yılında Mardin şehidimiz tribünden Abdülkerim Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Taner Çobanoğlu kardeşimizin isimlerini bir araya getirerek Bursasporlu şehitler için su kuyusu açtık. Diyarbakır’da şehit olan özel harekat polisi İlyas Kaygusuz ve yine Diyarbakır Silvan’da şehit olan jandarma özel harekat Mehmet Kızılca adına ikinci bir kuyu daha açtırdık. Kuyuların ikisi de şu anda Somali’de açıldı. Çok şükür oradaki insanlar artık sularına kavuştu, kilometrelerce yol yürümüyorlar’’ dedi.