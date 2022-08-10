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Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’daki kamp çalışmaları ile devam eden Bursaspor günü ilk antrenmanında tempolu pres yaptı. Yeşil-beyazlı genç futbolcuların gayreti dikkat çekti.

Spor 10.08.2022, 12:02
Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’daki kamp çalışmaları ile devam eden Bursaspor günü ilk antrenmanında tempolu pres yaptı. Yeşil-beyazlı genç futbolcuların gayreti dikkat çekti.

Bursaspor, Afyon kampının 9. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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