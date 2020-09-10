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Bursasporlu futbolcuya Süper Lig’den iki talip

BURSASPOR’UN GENÇ FUTBOLCUSU SEDAT DURSUN’A SÜPER LİG’DEN TALİPLER VAR. 23 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYLA, GAZİANTEP FK VE KONYASPOR’UN İLGİLENDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Spor 10.09.2020, 11:00
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Bursasporlu futbolcuya Süper Lig’den iki talip

Bursaspor’un genç futbolcusu Sedat Dursun’a Süper Lig’den talipler var. 23 yaşındaki futbolcuyla, Gaziantep FK ve Konyaspor’un ilgilendiği öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da forma giyen Sedat Dursun’a, Süper Lig ekipleri kancayı taktı. Yeşil beyazlı takımın altyapısında yetişen 23 yaşındaki futbolcuyla Gaziantep FK ve Konyaspor’un ilgilendiği öğrenildi.

Stoper mevkiinde forma giyen Sedat Dursun, geçen sezon Bursaspor formasıyla, 3’ü Türkiye Kupası, 17’si de TFF 1. Lig olmak üzere toplam 20 resmi maça çıktı. Bin 382 dakika süre alan genç isim, bir asistle sezonu tamamladı.

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