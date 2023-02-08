Bursasporlu futbolcuların aklı deprem bölgesinde

Bursasporlu futbolcular antrenman sonrasında depremzedeler için yardım toplama çalışmalarına katıldı.

Bursaspor bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde topa sahip olma oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Bursasporlu futbolcuların her ne kadar vücutları Özlüce’de olsa da akılları hep deprem bölgesindeki vatandaşlardaydı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idman sonrası hemen depremzedeler için yardım toplamak için kolları sıvadı. Futbolcular hem erzak yardımında bulundu hem de Timsah Arena’ya giderek, yapılan yardımların tırlara yüklenmesinde yardımcı oldu.