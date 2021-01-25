Bursasporlu futbolculara aile izni verildi

Antalya kampı ve Adana Demirspor deplasmanı sonrası yoğun tempoyu geride bırakan Bursasporlu futbolculara, uzun süre ailelerinden uzak kalmalarından dolayı hasret gidermeleri için izin verildi.

TFF 1. Lig’in 19’uncu haftasında Altınordu’yla karşılaşacak olan Bursaspor’da bu maçın hazırlıkları dün başladı. Antalya Belek’te yaklaşık 10 gün süren kampın ardından deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşan ve uzun süre ailelerinden uzak kalan Bursasporlu futbolculara bugün izin verildi. Teknik Direktörü Mustafa Er’in izin verdiği takımda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmenin ayrıca mutluluğu yaşanırken, Batuhan Kör, Ali Akman, İsmail Çokçalış ve Ozan İsmail Koç da Ümit Milli Takım’a uğurladı.