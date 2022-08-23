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Bursasporlu futbolcular yoğun mesai yapıyor

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı. Ligin başlamasına az bir süre kala yeşil-beyazlı futbolcular adeta Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yatıp, kalkıyor.

Spor 23.08.2022, 20:25
Bursasporlu futbolcular yoğun mesai yapıyor

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı. Ligin başlamasına az bir süre kala yeşil-beyazlı futbolcular adeta Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yatıp, kalkıyor.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, geniş alanda pas ve pres oyunuyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde tempolu koşular yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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