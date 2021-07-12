banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı

Bursaspor’un bugünkü antremanında yeşil-beyazlı futbolcular, güç kuvvet çalışması yaptı. Sıcak havada gerçekleşen idmanda, oyuncuların oldukça zorlandığı, ancak büyük keyif aldığı gözlendi.

Spor 12.07.2021, 15:38
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
banner502

Bursaspor’un bugünkü antremanında yeşil-beyazlı futbolcular, güç kuvvet çalışması yaptı. Sıcak havada gerçekleşen idmanda, oyuncuların oldukça zorlandığı, ancak büyük keyif aldığı gözlendi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon’da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sahada kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Bu esnada futbolcuların oldukça zorlandığı ancak büyük de keyif aldığı gözlendi. Yeşil-beyazlılar son bölümde ise tempolu koşular yaptı. Bu arada sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal’ın tedavilerine devam edildi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501